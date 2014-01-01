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Запчасть трубка промежуточная турбокомпрессора ФШ 12 представлена по производителю DT с артикулом 2.15615. У данной детали есть аналоги с номерами: 215615 Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трубка промежуточная турбокомпрессора ФШ 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.