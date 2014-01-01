Наружный диаметр [мм] 75 Длина [мм] 49

Запчасть патрубок силиконовый наддувочного воздуха (D=75 L=49 mm) Рено DXi11 Вольво FH/FM 12 (74 03 183 620) представлена по производителю DT с артикулом 2.15603. У данной детали есть аналоги с номерами: 215603 Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок силиконовый наддувочного воздуха (D=75 L=49 mm) Рено DXi11 Вольво FH/FM 12 (74 03 183 620) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.