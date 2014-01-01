Наружный диаметр [мм] 75 Длина [мм] 64

Запчасть патрубок наддувочного воздуха L=64 D=75 mm (74 21 представлена по производителю DT с артикулом 2.15602. У данной детали есть аналоги с номерами: 031426, 20574220, 20589125, 21312238, 215602, 70279. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок наддувочного воздуха L=64 D=75 mm (74 21, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.