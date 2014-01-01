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Патрубок интеркуллера 2.15600 DT артикул 215600 DT SPARE PARTS в Алматы

215600 DT SPARE PARTS Патрубок интеркуллера 2.15600 DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215600
Наименование Патрубок интеркуллера 2.15600 DT
Вес [г] 296
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 100
Длина [мм] 149
Запчасть патрубок интеркуллера 2.15600 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.15600. У данной детали есть аналоги с номерами: 215600, 11205, 102304, 031145, 20561450, 101075, 44696. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок интеркуллера 2.15600 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Патрубок интеркуллера 2.15600 DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215600 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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