|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215600
|Наименование
|Патрубок интеркуллера 2.15600 DT
|Вес [г]
|296
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|100
|Длина [мм]
|149
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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