Наружный диаметр [мм] 100 Длина [мм] 149

Запчасть патрубок интеркуллера 2.15600 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.15600. У данной детали есть аналоги с номерами: 215600, 11205, 102304, 031145, 20561450, 101075, 44696. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок интеркуллера 2.15600 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.