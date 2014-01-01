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Помпа для грузовика Вольво FE артикул 215592 DT SPARE PARTS в Алматы

215592 DT SPARE PARTS Помпа для грузовика Вольво FE
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215592
Наименование Помпа для грузовика Вольво FE
Вес [г] 3949
Гарантия 2 года гарантии
Диаметр лопастного колеса [мм] 96,5
Ø шкива [мм] 111
Количество канавок 10
Если вы хотите купить помпа для грузовика Вольво FE, просто позвоните нам! Применяется на Renault Midlum, Volvo, FE. С двигателями DXi 5, DXi 7. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15592. У данной детали есть аналоги с номерами: 032000700003, 04901106, 04901609, 04901740, 04902727, 04902728, 04902798. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Помпа для грузовика Вольво FE производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215592 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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