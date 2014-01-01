Диаметр лопастного колеса [мм] 96,5 Ø шкива [мм] 111 Количество канавок 10

Если вы хотите купить помпа для грузовика Вольво FE, просто позвоните нам! Применяется на Renault Midlum, Volvo, FE. С двигателями DXi 5, DXi 7. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15592. У данной детали есть аналоги с номерами: 032000700003, 04901106, 04901609, 04901740, 04902727, 04902728, 04902798. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.