|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215592
|Наименование
|Помпа для грузовика Вольво FE
|Вес [г]
|3949
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр лопастного колеса [мм]
|96,5
|Ø шкива [мм]
|111
|Количество канавок
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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