|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215582
|Наименование
|Натяжитель ремня Volvo FH/FM/NH 9/10/12/13/16 (FH 13 2005-, FM 13 2005-); Volvo Bus B 13 R металличе
|для оригинального номера
|21479276
|Вес [г]
|1650
|Гарантия
|2 года гарантии
|Материал ходовых роликов
|Металлокерамический сплав
|Материал корпуса
|алюминий
|новая модификация
|Наружный диаметр [мм]
|74
|Ширина [мм]
|38
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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