Гарантия 2 года гарантии Материал ходовых роликов Металлокерамический сплав Материал корпуса алюминий новая модификация Наружный диаметр [мм] 74 Ширина [мм] 38

Запчасть натяжитель ремня Вольво FH/FM/NH 9/10/12/13/16 (FH 13 2005-FM 13 2005-); Вольво Автобус B 13 R металличе представлена по производителю DT с артикулом 2.15582. У данной детали есть аналоги с номерами: 215582, 031447, 100992, 100998, APV2739, T38632, APV2383. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель ремня Вольво FH/FM/NH 9/10/12/13/16 (FH 13 2005-FM 13 2005-); Вольво Автобус B 13 R металличе на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.