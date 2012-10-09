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Натяжитель ремня Volvo FH/FM/NH 9/10/12/13/16 (FH 13 2005-, FM 13 2005-); Volvo Bus B 13 R металличе артикул 215582 DT SPARE PARTS в Алматы

215582 DT SPARE PARTS Натяжитель ремня Volvo FH/FM/NH 9/10/12/13/16 (FH 13 2005-, FM 13 2005-); Volvo Bus B 13 R металличе
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215582
Наименование Натяжитель ремня Volvo FH/FM/NH 9/10/12/13/16 (FH 13 2005-, FM 13 2005-); Volvo Bus B 13 R металличе
для оригинального номера 21479276
Вес [г] 1650
Гарантия 2 года гарантии
Материал ходовых роликов Металлокерамический сплав
Материал корпуса алюминий
новая модификация
Наружный диаметр [мм] 74
Ширина [мм] 38
Запчасть натяжитель ремня Вольво FH/FM/NH 9/10/12/13/16 (FH 13 2005-FM 13 2005-); Вольво Автобус B 13 R металличе представлена по производителю DT с артикулом 2.15582. У данной детали есть аналоги с номерами: 215582, 031447, 100992, 100998, APV2739, T38632, APV2383. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель ремня Вольво FH/FM/NH 9/10/12/13/16 (FH 13 2005-FM 13 2005-); Вольво Автобус B 13 R металличе на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Натяжитель ремня Volvo FH/FM/NH 9/10/12/13/16 (FH 13 2005-, FM 13 2005-); Volvo Bus B 13 R металличе производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215582 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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