|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215574
|Наименование
|Ролик направляющий VOLVO D9/D16A/C/E D=73.9мм/H=38.3мм
|Вес [г]
|547
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр [мм]
|74
|Ширина [мм]
|38
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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