Внутренний диаметр 17 Диаметр [мм] 74,5 Ширина [мм] 39,5

Запчасть ролик натяжителя ремня представлена по производителю DT с артикулом 2.15572. У данной детали есть аналоги с номерами: 215572 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик натяжителя ремня на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.