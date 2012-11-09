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Натяжитель клинового ремня Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) (3093090, 70301509) DT артикул 215525 DT SPARE PARTS в Алматы

215525 DT SPARE PARTS Натяжитель клинового ремня Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) (3093090, 70301509) DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215525
Наименование Натяжитель клинового ремня Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) (3093090, 70301509) DT
Вес [г] 1659
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 121,5
Ширина [мм] 34
Количество канавок 2
Запчасть натяжитель клинового ремня Вольво Автобус 9/11/12/13 (D/DH engine) (3093090 70301509) DT представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15525. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить натяжитель клинового ремня Вольво Автобус 9/11/12/13 (D/DH engine) (3093090 70301509) DT, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Натяжитель клинового ремня Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) (3093090, 70301509) DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215525 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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