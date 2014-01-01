Гарантия 2 года гарантии Материал ходовых роликов полимерный материал Материал корпуса алюминий старая модификация Наружный диаметр [мм] 74 Ширина [мм] 38

Запчасть натяжитель приводного ремня Рено Trucks DXi 13 (74 20 487 079) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.15523. У данной детали есть аналоги с номерами: 215523, 031447, 100992, 100998, APV2739, T38632, APV2383. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель приводного ремня Рено Trucks DXi 13 (74 20 487 079) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.