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Натяжитель приводного ремня Renault Trucks DXi 13 (74 20 487 079) DT артикул 215523 DT SPARE PARTS в Алматы

215523 DT SPARE PARTS Натяжитель приводного ремня Renault Trucks DXi 13 (74 20 487 079) DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215523
Наименование Натяжитель приводного ремня Renault Trucks DXi 13 (74 20 487 079) DT
для оригинального номера 21260406
Вес [г] 1293
Гарантия 2 года гарантии
Материал ходовых роликов полимерный материал
Материал корпуса алюминий
старая модификация
Наружный диаметр [мм] 74
Ширина [мм] 38
Запчасть натяжитель приводного ремня Рено Trucks DXi 13 (74 20 487 079) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.15523. У данной детали есть аналоги с номерами: 215523, 031447, 100992, 100998, APV2739, T38632, APV2383. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель приводного ремня Рено Trucks DXi 13 (74 20 487 079) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

DT SPARE PARTS 630091

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Натяжитель приводного ремня Renault Trucks DXi 13 (74 20 487 079) DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215523 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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