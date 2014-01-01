|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215523
|Наименование
|Натяжитель приводного ремня Renault Trucks DXi 13 (74 20 487 079) DT
|для оригинального номера
|21260406
|Вес [г]
|1293
|Гарантия
|2 года гарантии
|Материал ходовых роликов
|полимерный материал
|Материал корпуса
|алюминий
|старая модификация
|Наружный диаметр [мм]
|74
|Ширина [мм]
|38
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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