|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215521
|Наименование
|Ролик натяжителя ремня FH 2.15521
|Вес [г]
|1860
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|78,5
|Ширина [мм]
|38,5
|Количество канавок
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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