|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215507
|Наименование
|Крыльчатка гидромуфты Вольво ФШ ФМ 12
|для оригинального номера
|8149866
|Вес [г]
|4832
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр [мм]
|750
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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