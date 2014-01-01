|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215457
|Наименование
|Шкив водяного насоса Рено Премиум Магнум
|Вес [г]
|565
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|30
|Наружный диаметр [мм]
|147,5
|Ø фаски [мм]
|50
|Ширина [мм]
|47,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Шкив водяного насоса Рено Премиум Магнум производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215457 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита