Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 215455 Наименование Ролик натяжителя 20*74*38 Volvo FH/FM/RVI Premium/Magnum DXI

Запчасть ролик натяжителя 20*74*38 Вольво FH/FM/Рено Премиум/Магнум DXI представлена по производителю DT с артикулом 2.15455. У данной детали есть аналоги с номерами: 215455, APV1111, 23327, 532045510, 5320455100, 58872, 7421574656. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик натяжителя 20*74*38 Вольво FH/FM/Рено Премиум/Магнум DXI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.