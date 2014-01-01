Диаметр [мм] 75 Ширина [мм] 39 Количество канавок 10

Запчасть ролик натяжителя ремня APV2811 75x39 Вольво 2.15454 представлена по производителю DT с артикулом 215454. У данной детали есть аналоги с номерами: 215454, ZX130309, APV2811, 631054, 7408086970, 030292, 8086970. Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик натяжителя ремня APV2811 75x39 Вольво 2.15454 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.