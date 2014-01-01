Наружный диаметр [мм] 73 Ширина [мм] 38,4 Количество канавок 9

Запчасть ролик натяжения ремня Вольво представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 215452. У данной детали есть аналоги с номерами: 031449, 031450, 0319028, 0671267, 100995, 100997, 14009900A. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ролик натяжения ремня Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.