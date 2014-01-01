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Ролик натяжения ремня VOLVO артикул 215452 DT SPARE PARTS в Алматы

215452 DT SPARE PARTS Ролик натяжения ремня VOLVO
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215452
Наименование Ролик натяжения ремня VOLVO
Вес [г] 1109
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 73
Ширина [мм] 38,4
Количество канавок 9
Запчасть ролик натяжения ремня Вольво представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 215452. У данной детали есть аналоги с номерами: 031449, 031450, 0319028, 0671267, 100995, 100997, 14009900A. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ролик натяжения ремня Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ролик натяжения ремня VOLVO производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215452 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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