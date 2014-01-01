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Ремень поликлиновой 8PK1275 MAN D0834, D0836, Volvo FMX 330/370 (51.96820.0243/20412534) DT артикул 215417 DT SPARE PARTS в Алматы

215417 DT SPARE PARTS Ремень поликлиновой 8PK1275 MAN D0834, D0836, Volvo FMX 330/370 (51.96820.0243/20412534) DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215417
Наименование Ремень поликлиновой 8PK1275 MAN D0834, D0836, Volvo FMX 330/370 (51.96820.0243/20412534) DT
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Вес [г] 151
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 1275
Ширина [мм] 28,5
Количество ребер 8
Параметр 8PK1275
Запчасть ремень поликлиновой 8PK1275 МАН D0834 D0836 Вольво FMX 330/370 (51.96820.0243/20412534) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.15417. У данной детали есть аналоги с номерами: 215417, 200407, 8PK1275HD, 334307, 29057, 8PK1275ES, 8PK1275. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 8PK1275 МАН D0834 D0836 Вольво FMX 330/370 (51.96820.0243/20412534) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень поликлиновой 8PK1275 MAN D0834, D0836, Volvo FMX 330/370 (51.96820.0243/20412534) DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215417 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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