Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1275 Ширина [мм] 28,5 Количество ребер 8 Параметр 8PK1275

Запчасть ремень поликлиновой 8PK1275 МАН D0834 D0836 Вольво FMX 330/370 (51.96820.0243/20412534) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.15417. У данной детали есть аналоги с номерами: 215417, 200407, 8PK1275HD, 334307, 29057, 8PK1275ES, 8PK1275. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 8PK1275 МАН D0834 D0836 Вольво FMX 330/370 (51.96820.0243/20412534) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.