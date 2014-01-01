|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215416
|Наименование
|ремень поликлиновой 2.15416 DT
|Материал
|EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
|Вес [г]
|158
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|1365
|Ширина [мм]
|28,5
|Количество ребер
|8
|Параметр
|8PK1365
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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