Длина [мм] 1150 Ширина [мм] 35,6 Количество ребер 10 Параметр 10PK1150

Запчасть ремень 10PK1145 2.15414 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.15414. У данной детали есть аналоги с номерами: 215414, 10PK1145HD, 29104, 10PK1145ES, 854220151, 10PK1145, 27768. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень 10PK1145 2.15414 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.