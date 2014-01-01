|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215414
|Наименование
|Ремень 10PK1145 2.15414 DT
|Вес [г]
|177
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|1150
|Ширина [мм]
|35,6
|Количество ребер
|10
|Параметр
|10PK1150
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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