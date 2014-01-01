Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1110 Ширина [мм] 35,6 Количество ребер 10 Параметр 10PK1110

Запчасть ремень поликлиновой 10PK1110 Рено/Вольво FH/ФМ 12 2.15413 представлена по производителю DT с артикулом 2.15413. У данной детали есть аналоги с номерами: 215413, 10PK1108HD, 631525, 10PK1110ES, 29102, 10PK1108, 2765501. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 10PK1110 Рено/Вольво FH/ФМ 12 2.15413 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.