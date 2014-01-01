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Ремень поликлиновой 10PK1110 RVI/Volvo FH/FM12 2.15413 артикул 215413 DT SPARE PARTS в Алматы

215413 DT SPARE PARTS Ремень поликлиновой 10PK1110 RVI/Volvo FH/FM12 2.15413
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215413
Наименование Ремень поликлиновой 10PK1110 RVI/Volvo FH/FM12 2.15413
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Вес [г] 172
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 1110
Ширина [мм] 35,6
Количество ребер 10
Параметр 10PK1110
Запчасть ремень поликлиновой 10PK1110 Рено/Вольво FH/ФМ 12 2.15413 представлена по производителю DT с артикулом 2.15413. У данной детали есть аналоги с номерами: 215413, 10PK1108HD, 631525, 10PK1110ES, 29102, 10PK1108, 2765501. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 10PK1110 Рено/Вольво FH/ФМ 12 2.15413 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень поликлиновой 10PK1110 RVI/Volvo FH/FM12 2.15413 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215413 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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