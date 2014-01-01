Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1070 Ширина [мм] 35,6 Количество ребер 10 Параметр 10PK1070

Запчасть ремень поликлиновой 10PK1070 215410 представлена по производителю DT с артикулом 215410. У данной детали есть аналоги с номерами: 215410, 10PK1068HD, 29100, 10PK1070ES, 854210371, 854220148, 2834801. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 10PK1070 215410 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.