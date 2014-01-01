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Ремень клиновой, ком-кт 13*1425 артикул 215393 DT SPARE PARTS в Алматы

215393 DT SPARE PARTS Ремень клиновой, ком-кт 13*1425
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215393
Наименование Ремень клиновой, ком-кт 13*1425
Вес [г] 480
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 1425
Ширина [мм] 13
Параметр AVX13X1425
Количество ремней 2
Запчасть ремень клиновой ком-кт 13*1425 представлена по производителю DT с артикулом 2.15393. У данной детали есть аналоги с номерами: 215393 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень клиновой ком-кт 13*1425 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень клиновой, ком-кт 13*1425 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215393 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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