Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1230 Ширина [мм] 28,5 Количество ребер 8 Параметр 8PK1230

Запчасть ремень поликлиновой 8PK1230 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15386. У данной детали есть аналоги с номерами: 2781201, 29055, 854220054, 865310255, 8PK1220HD, 8PK1230ES, 8PK1230HD. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень поликлиновой 8PK1230, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.