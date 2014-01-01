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Ремень поликлиновый 10PK1512 Volvo/SC 2.15384 артикул 215384 DT SPARE PARTS в Алматы

215384 DT SPARE PARTS Ремень поликлиновый 10PK1512 Volvo/SC 2.15384
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215384
Наименование Ремень поликлиновый 10PK1512 Volvo/SC 2.15384
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Вес [г] 225,5
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 1512
Ширина [мм] 35,6
Количество ребер 10
Параметр 10PK1512
Запчасть ремень поликлиновый 10PK1512 Вольво/SC 2.15384 представлена по производителю DT с артикулом 215384. У данной детали есть аналоги с номерами: 215384, 10PK1500HD, 10PK1502HD, 10PK1505ES, 20712534. Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновый 10PK1512 Вольво/SC 2.15384 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень поликлиновый 10PK1512 Volvo/SC 2.15384 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215384 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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