Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1350 Ширина [мм] 35,6 Количество ребер 10 Параметр 10PK1350

Запчасть ремень поликлиновой 10PK1350 Вольво FH/FM 2.15380 представлена по производителю DT с артикулом 2.15380. У данной детали есть аналоги с номерами: 215380, 480728, 854220155, 21190827, 10PK1350HD, 2776901, 215380SP. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 10PK1350 Вольво FH/FM 2.15380 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.