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Ремень поликлиновой 10PK1445, 215379 артикул 215379 DT SPARE PARTS в Алматы

215379 DT SPARE PARTS Ремень поликлиновой 10PK1445, 215379
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215379
Наименование Ремень поликлиновой 10PK1445, 215379
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Вес [г] 220
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 1445
Ширина [мм] 35,6
Количество ребер 10
Параметр 10PK1445
Запчасть ремень поликлиновой 10PK1445 215379 представлена по производителю DT с артикулом 215379. У данной детали есть аналоги с номерами: 215379, 101335, 10PK1448HD, 10PK1445, 10PK1445ES, 5010437219, 7420846324. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 10PK1445 215379 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень поликлиновой 10PK1445, 215379 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215379 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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