Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1445 Ширина [мм] 35,6 Количество ребер 10 Параметр 10PK1445

Запчасть ремень поликлиновой 10PK1445 215379 представлена по производителю DT с артикулом 215379. У данной детали есть аналоги с номерами: 215379, 101335, 10PK1448HD, 10PK1445, 10PK1445ES, 5010437219, 7420846324. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 10PK1445 215379 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.