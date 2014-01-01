Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1425 Ширина [мм] 35,6 Количество ребер 10 Параметр 10PK1425

Запчасть ремень поликлиновой 10PK1425 представлена по производителю DT с артикулом 2.15378. У данной детали есть аналоги с номерами: 215378, 10PK1425HD, 20484545. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 10PK1425 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.