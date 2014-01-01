Длина [мм] 1525 Ширина [мм] 13 Параметр AVX13X1525

Запчасть ремень клиновой 13*1525 представлена по производителю DT с артикулом 2.15372. У данной детали есть аналоги с номерами: 215372, 13A1525C, 6491EXL, A0019977492, A0039973092, 870116491, 480499. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень клиновой 13*1525 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.