Длина [мм] 1200 Ширина [мм] 13 Параметр AVX13X1200

Запчасть ремень 13*1200 МАН/Мерседес/Рено 2.15370 представлена по производителю DT с артикулом 2.15370. У данной детали есть аналоги с номерами: 215370, 13A1200HD, SVB131200, 6629ES, 500370647, 1987947663, AVX131200. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень 13*1200 МАН/Мерседес/Рено 2.15370 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.