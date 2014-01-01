|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215369
|Наименование
|Ремень клиновой 17х1325 mm Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) (3035750) DT
|Вес [г]
|193,5
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|1325
|Ширина [мм]
|17
|Параметр
|AVX17X1325
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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