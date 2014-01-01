Длина [мм] 1325 Ширина [мм] 17 Параметр AVX17X1325

Запчасть ремень клиновой 17х1325 mm Вольво Автобус B 10/12 (TD/THD engine) (3035750) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.15369. У данной детали есть аналоги с номерами: 215369 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень клиновой 17х1325 mm Вольво Автобус B 10/12 (TD/THD engine) (3035750) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.