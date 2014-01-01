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Ремень клиновой 17х1325 mm Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) (3035750) DT артикул 215369 DT SPARE PARTS в Алматы

215369 DT SPARE PARTS Ремень клиновой 17х1325 mm Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) (3035750) DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215369
Наименование Ремень клиновой 17х1325 mm Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) (3035750) DT
Вес [г] 193,5
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 1325
Ширина [мм] 17
Параметр AVX17X1325
Запчасть ремень клиновой 17х1325 mm Вольво Автобус B 10/12 (TD/THD engine) (3035750) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.15369. У данной детали есть аналоги с номерами: 215369 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень клиновой 17х1325 mm Вольво Автобус B 10/12 (TD/THD engine) (3035750) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень клиновой 17х1325 mm Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) (3035750) DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215369 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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