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Ремень поликлиновой. 8PK914, 215368 артикул 215368 DT SPARE PARTS в Алматы

215368 DT SPARE PARTS Ремень поликлиновой. 8PK914, 215368
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215368
Наименование Ремень поликлиновой. 8PK914, 215368
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Вес [г] 106
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 900
Ширина [мм] 28,5
Количество ребер 8
Параметр 8PK900
Запчасть ремень поликлиновой. 8PK914 215368 представлена по производителю DT с артикулом 215368. У данной детали есть аналоги с номерами: 215368, 8PK900HD, 8PK915, 854220110, 8PK905ES, 978227. Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой. 8PK914 215368 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень поликлиновой. 8PK914, 215368 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215368 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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