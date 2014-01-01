Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 900 Ширина [мм] 28,5 Количество ребер 8 Параметр 8PK900

Запчасть ремень поликлиновой. 8PK914 215368 представлена по производителю DT с артикулом 215368. У данной детали есть аналоги с номерами: 215368, 8PK900HD, 8PK915, 854220110, 8PK905ES, 978227. Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой. 8PK914 215368 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.