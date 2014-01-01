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Ремень 13*1350 DAF/MB/Volvo 2.15366 артикул 215366 DT SPARE PARTS в Алматы

215366 DT SPARE PARTS Ремень 13*1350 DAF/MB/Volvo 2.15366
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215366
Наименование Ремень 13*1350 DAF/MB/Volvo 2.15366
Вес [г] 152
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 1350
Ширина [мм] 13
Параметр AVX13X1350
Запчасть ремень 13*1350 Даф/Мерседес/Вольво 2.15366 представлена по производителю DT с артикулом 2.15366. У данной детали есть аналоги с номерами: 215366, SVB131350, 1987947667, 13A1350C, 13A1350GL, 13A1350HD, 215371. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень 13*1350 Даф/Мерседес/Вольво 2.15366 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень 13*1350 DAF/MB/Volvo 2.15366 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215366 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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