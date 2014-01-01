Длина [мм] 1350 Ширина [мм] 13 Параметр AVX13X1350

Запчасть ремень 13*1350 Даф/Мерседес/Вольво 2.15366 представлена по производителю DT с артикулом 2.15366. У данной детали есть аналоги с номерами: 215366, SVB131350, 1987947667, 13A1350C, 13A1350GL, 13A1350HD, 215371. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень 13*1350 Даф/Мерседес/Вольво 2.15366 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.