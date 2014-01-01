Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1095 Ширина [мм] 28,5 Количество ребер 8 Параметр 8PK1095

Запчасть ремень 8PK1095 2.15365 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.15365. У данной детали есть аналоги с номерами: 215365, 8PK1095HD, 854220047, 8PK1095ES, 8PK1100, 2848001, 977840. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень 8PK1095 2.15365 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.