Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1035 Ширина [мм] 28,5 Количество ребер 8 Параметр 8PK1035

Запчасть ремень поликлиновой 8PK1035 2.15362 представлена по производителю DT с артикулом 215362. У данной детали есть аналоги с номерами: 215362, 8PK1035HD, 854220044, 8PK1035, 8PK1035ES, 8PK1035, 2765301. Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 8PK1035 2.15362 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.