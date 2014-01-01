Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1020 Ширина [мм] 28,5 Количество ребер 8 Параметр 8PK1020

Запчасть ремень поликлиновой. 8PK1020 215361 представлена по производителю DT с артикулом 215361. У данной детали есть аналоги с номерами: 215361, 8PK1025HD, 854220043, 8PK1020, 8PK1020ES, 8PK1025, 2765401. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой. 8PK1020 215361 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.