Длина [мм] 1005 Ширина [мм] 28,5 Количество ребер 8 Параметр 8PK1005

Запчасть ремень поликлиновой 8PK1005 представлена по производителю DT с артикулом 2.15360. У данной детали есть аналоги с номерами: 215360, 8PK1005HD, 854220042, 8PK1005, 8PK1005ES, 8PK1005, 2765101. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 8PK1005 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.