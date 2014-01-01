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Ремень клиновой 13*1450 артикул 215358 DT SPARE PARTS в Алматы

215358 DT SPARE PARTS Ремень клиновой 13*1450
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215358
Наименование Ремень клиновой 13*1450
Вес [г] 154
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 1450
Ширина [мм] 13
Параметр AVX13X1450
Запчасть ремень клиновой 13*1450 представлена по производителю DT с артикулом 2.15358. У данной детали есть аналоги с номерами: 215358, 870116488, N1011001619, 13A1450HD, 1987947623, SVB131450, 858216488. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень клиновой 13*1450 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень клиновой 13*1450 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215358 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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