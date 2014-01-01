Длина [мм] 1125 Ширина [мм] 13 Параметр AVX13X1125

Запчасть ремень клиновой 13*1125 215354 представлена по производителю DT с артикулом 215354. У данной детали есть аналоги с номерами: 215354, 631416, 1987947659, 6475EXL, SVB131125, 870116475, 13A1125GL. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень клиновой 13*1125 215354 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.