Длина [мм] 1325 Ширина [мм] 13 Параметр AVX13X1325

Запчасть ремень клиновый Ивеко МАН Мерседес VW/T4 AVX13X1325 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15351. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень клиновый Ивеко МАН Мерседес VW/T4 AVX13X1325, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.