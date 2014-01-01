Длина [мм] 1313 Ширина [мм] 13 Параметр AVX13X1313

Запчасть ремень 13*1300 МАН/Мерседес/Рено/Вольво 2.15350 представлена по производителю DT с артикулом 2.15350. У данной детали есть аналоги с номерами: 215350, 480654, 541401, 13A1300GL, 13A1300C, 870116482, 121204. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень 13*1300 МАН/Мерседес/Рено/Вольво 2.15350 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.