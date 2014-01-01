Длина сети [мм] 819 Ширина сети [мм] 795 Глубина сети [мм] 73

Если вы хотите купить радиатор охлаждения Вольво с 1985 г, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15344. У данной детали есть аналоги с номерами: 5003345, 504773, 51300003, 53010, 65464, 730601, 8MK376724461. Радиаторы в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные радиаторы с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.