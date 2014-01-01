Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 215305 Наименование Подушка радиатора, FH12 NEW 2.15305 Вес [г] 251 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть подушка радиатора ФШ 12 NEW 2.15305 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15305. У данной детали есть аналоги с номерами: Радиаторы в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подушка радиатора ФШ 12 NEW 2.15305, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные радиаторы с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.