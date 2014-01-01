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Кронштейн радиатора VO 215302, DT артикул 215302 DT SPARE PARTS в Алматы

215302 DT SPARE PARTS Кронштейн радиатора VO 215302, DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215302
Наименование Кронштейн радиатора VO 215302, DT
Вес [г] 1023
Гарантия 2 года гарантии
Диаметр [мм] 65
Диаметр 1 [мм] 11
диаметр 2 (мм) 9
Расстояние между отверст. (мм) 102
Расстояние между отверст. 1 [мм] 56
Расстояние между отверст. 2 [мм] 71
Ширина [мм] 151
Высота [мм] 174
Размер резьбы M10
Запчасть кронштейн радиатора VO 215302 DT представлена по производителю DT с артикулом 215302. У данной детали есть аналоги с номерами: 215302, 237004, 030082, 070704001570, 1660079. Радиаторы в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн радиатора VO 215302 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кронштейн радиатора VO 215302, DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215302 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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