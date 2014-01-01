Диаметр [мм] 65 Диаметр 1 [мм] 11 диаметр 2 (мм) 9 Расстояние между отверст. (мм) 102 Расстояние между отверст. 1 [мм] 56 Расстояние между отверст. 2 [мм] 71 Ширина [мм] 151 Высота [мм] 174 Размер резьбы M10

Запчасть кронштейн радиатора VO 215302 DT представлена по производителю DT с артикулом 215302. У данной детали есть аналоги с номерами: 215302, 237004, 030082, 070704001570, 1660079. Радиаторы в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн радиатора VO 215302 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.