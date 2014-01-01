|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215302
|Наименование
|Кронштейн радиатора VO 215302, DT
|Вес [г]
|1023
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр [мм]
|65
|Диаметр 1 [мм]
|11
|диаметр 2 (мм)
|9
|Расстояние между отверст. (мм)
|102
|Расстояние между отверст. 1 [мм]
|56
|Расстояние между отверст. 2 [мм]
|71
|Ширина [мм]
|151
|Высота [мм]
|174
|Размер резьбы
|M10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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