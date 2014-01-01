Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой Вес [г] 10500 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом Гарантия 2 года гарантии Диаметр лопастного колеса [мм] 132

Запчасть насос водяной F/FH-16 представлена по производителю DT с артикулом 2.15269. У данной детали есть аналоги с номерами: 215269, BK4217711WP, DP132, 01300011, 98200122, 032000D16000, 8112650. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной F/FH-16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.