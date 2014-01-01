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Помпа Volvo D12A FL/FH (8149941) DT артикул 215267 DT SPARE PARTS в Алматы

215267 DT SPARE PARTS Помпа Volvo D12A FL/FH (8149941) DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215267
Наименование Помпа Volvo D12A FL/FH (8149941) DT
для оригинального номера 8149941
Вид эксплуатации механический
Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей без ретардера
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями
Вес [г] 8654
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом
Число крыльев 9
Гарантия 2 года гарантии
Исполнение водяного насоса для зубчато-ременного привода
Диаметр лопастного колеса [мм] 120
Число зубцов 24
Запчасть помпа Вольво D12A FL/FH (8149941) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.15267. У данной детали есть аналоги с номерами: 215267, 8113117, 8112775, 8112555, 20160412000, DP157, 907263. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия помпа Вольво D12A FL/FH (8149941) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Помпа Volvo D12A FL/FH (8149941) DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215267 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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