Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей без ретардера Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями Вес [г] 8654 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом Число крыльев 9 Гарантия 2 года гарантии Исполнение водяного насоса для зубчато-ременного привода Диаметр лопастного колеса [мм] 120 Число зубцов 24

Запчасть помпа Вольво D12A FL/FH (8149941) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.15267. У данной детали есть аналоги с номерами: 215267, 8113117, 8112775, 8112555, 20160412000, DP157, 907263. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия помпа Вольво D12A FL/FH (8149941) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.