Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой Вес [г] 13508 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом Гарантия 2 года гарантии Исполнение водяного насоса для зубчато-ременного привода Диаметр лопастного колеса [мм] 120

Если вы хотите купить насос водяной помпа Вольво Ф10 Ф12, просто позвоните нам! Применяется на Volvo, F10, F12, F 10, F 12. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15266. У данной детали есть аналоги с номерами: 01300006, 01300008, 032000121000, 033166, 101008, 114468, 11943. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.