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Насос водяной помпа Вольво Ф10 Ф12 артикул 215266 DT SPARE PARTS в Алматы

215266 DT SPARE PARTS Насос водяной помпа Вольво Ф10 Ф12
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215266
Наименование Насос водяной помпа Вольво Ф10 Ф12
для оригинального номера 20431484
Вид эксплуатации механический
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой
Вес [г] 13508
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом
Гарантия 2 года гарантии
Исполнение водяного насоса для зубчато-ременного привода
Диаметр лопастного колеса [мм] 120
Если вы хотите купить насос водяной помпа Вольво Ф10 Ф12, просто позвоните нам! Применяется на Volvo, F10, F12, F 10, F 12. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15266. У данной детали есть аналоги с номерами: 01300006, 01300008, 032000121000, 033166, 101008, 114468, 11943. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Насос водяной помпа Вольво Ф10 Ф12 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215266 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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