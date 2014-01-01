Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями Вес [г] 8035 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом Гарантия 2 года гарантии Диаметр лопастного колеса [мм] 120

Запчасть Насос водяной Вольво представлена по производителю DT с артикулом 215249. У данной детали есть аналоги с номерами: 12420065, DP131, 907133, 01300013, 98200116, 032000D12000, 1676713. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.