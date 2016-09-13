Гарантия 2 года гарантии Диаметр лопастного колеса [мм] 130

Запчасть насос водяной Вольво FH/FM-9/13/16 D16C представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 215245. У данной детали есть аналоги с номерами: 032000D16001, 20744939, 21468471, 215620, 30451, 50005634, 7420744940. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить насос водяной Вольво FH/FM-9/13/16 D16C, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.