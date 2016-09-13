|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215245
|Наименование
|Насос водяной Volvo FH/FM-9/13/16 D16C
|Вид эксплуатации
|механический
|Вес [г]
|2250
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр лопастного колеса [мм]
|130
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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