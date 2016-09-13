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Насос водяной Volvo FH/FM-9/13/16 D16C артикул 215245 DT SPARE PARTS в Алматы

215245 DT SPARE PARTS Насос водяной Volvo FH/FM-9/13/16 D16C
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215245
Наименование Насос водяной Volvo FH/FM-9/13/16 D16C
Вид эксплуатации механический
Вес [г] 2250
Гарантия 2 года гарантии
Диаметр лопастного колеса [мм] 130
Запчасть насос водяной Вольво FH/FM-9/13/16 D16C представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 215245. У данной детали есть аналоги с номерами: 032000D16001, 20744939, 21468471, 215620, 30451, 50005634, 7420744940. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить насос водяной Вольво FH/FM-9/13/16 D16C, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Насос водяной Volvo FH/FM-9/13/16 D16C производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215245 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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