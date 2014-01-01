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Насос водяной D12C; Volvo FH12/FM12/NH12/dXi12 артикул 215244 DT SPARE PARTS в Алматы

215244 DT SPARE PARTS Насос водяной D12C; Volvo FH12/FM12/NH12/dXi12
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 215244
Наименование Насос водяной D12C; Volvo FH12/FM12/NH12/dXi12
Вид эксплуатации механический
Вес [г] 4334
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом
Число крыльев 12
Гарантия 2 года гарантии
Диаметр лопастного колеса [мм] 130
Число зубцов 27
Запчасть насос водяной D12C; Вольво ФШ 12/ФМ 12/NH12/dXi12 представлена по производителю DT с артикулом 2.15244. У данной детали есть аналоги с номерами: 215244, 033168, 100967, 20713787, 0319020, 22023, 85000452. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной D12C; Вольво ФШ 12/ФМ 12/NH12/dXi12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Насос водяной D12C; Volvo FH12/FM12/NH12/dXi12 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 215244 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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