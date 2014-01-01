Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом Число крыльев 12 Гарантия 2 года гарантии Диаметр лопастного колеса [мм] 130 Число зубцов 27

Запчасть насос водяной D12C; Вольво ФШ 12/ФМ 12/NH12/dXi12 представлена по производителю DT с артикулом 2.15244. У данной детали есть аналоги с номерами: 215244, 033168, 100967, 20713787, 0319020, 22023, 85000452. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной D12C; Вольво ФШ 12/ФМ 12/NH12/dXi12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.