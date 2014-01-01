|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|215244
|Наименование
|Насос водяной D12C; Volvo FH12/FM12/NH12/dXi12
|Вид эксплуатации
|механический
|Вес [г]
|4334
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом
|Число крыльев
|12
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр лопастного колеса [мм]
|130
|Число зубцов
|27
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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