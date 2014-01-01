Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 60 Толщина [мм] 2 Параметр P

Запчасть стопорное кольцо шкворня представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.15232. У данной детали есть аналоги с номерами: 000472060000, 60531092, 7400914532, 914532, 914532, A000472060000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить стопорное кольцо шкворня, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.